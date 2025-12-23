Il presepe vivente di Petraia Attesi migliaia di visitatori per l’appuntamento biennale

Il Presepe Vivente di Petraia torna nel Natale 2025, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente. Questo evento biennale, giunto alla sua lunga tradizione di oltre trent’anni, richiama ogni due anni numerosi visitatori, rappresentando un momento di tradizione e cultura per la comunità locale. Un’occasione per riscoprire le radici del Natale, mantenendo vivo il patrimonio storico e sociale del territorio.

Un ritorno alle origini del Natale, ma con uno sguardo attento anche alle novità. A Pietraia torna il Presepe Vivente, l’atteso appuntamento biennale che da oltre trent’anni coinvolge l’intera comunità e che per il Natale 2025 si prepara ad accogliere migliaia di visitatori, confermandosi come uno degli eventi più suggestivi del territorio. La rappresentazione si svolgerà il 25 e 26 dicembre, 1, 4 e 6 gennaio, dalle 17.30 alle 19.30. Il percorso, immerso nella natura e illuminato esclusivamente dal fuoco, condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo fino alla Betlemme di oltre duemila anni fa, tra scenografie curate e scene di vita quotidiana all’epoca della Natività. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il presepe vivente di Petraia. Attesi migliaia di visitatori per l’appuntamento biennale Leggi anche: Attesi migliaia di visitatori per vivere la magia e l’incanto del borgo di Ceppaloni Leggi anche: Roscigno Vecchia: appuntamento con il Presepe vivente del '900 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il presepe vivente di Petraia. Attesi migliaia di visitatori per l’appuntamento biennale. Il presepe vivente di Petraia. Attesi migliaia di visitatori per l’appuntamento biennale - A Pietraia torna il Presepe Vivente, l’atteso appuntamento biennale che da oltre trent’anni coinvolge l’intera comunit ... lanazione.it

Domenica 28 dicembre torna il suggestivo Presepe Vivente di Piobbico - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.