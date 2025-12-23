Il presepe di don Armando Zappolini, parroco di Ponsacco, si presenta come un simbolo di riflessione sulla guerra e sulla pace. Realizzato nell’Antica Pievania vicino alla chiesa di San Giovanni Evangelista, invita a considerare le conseguenze del riarmo e delle basi militari. Un monito sobrio sulla necessità di promuovere dialogo e sicurezza, contrastando le logiche di un’economia di guerra che minano il percorso verso la pace.

Dalla guerra fuori dai nostri confini alla guerra che abbiamo in casa. Il presepe ideato da don Armando Zappolini parroco di Ponsacco e realizzato nell’Antica Pievania, di fianco alla chiesa di San Giovanni Evangelista, pone al centro una posizione decisa sul riarmo e sulle basi militari, logiche di un’economia di guerra che decostruiscono un processo di pace. Gesù bambino è adagiato su delle foto di bambini che piangono, a fianco le macerie e dietro immagini di guerra, dall’Ucraina a Gaza fino al Sudan. E una scritta: Giù le armi!, Mai più la guerra! Una forte messaggio anche contro la spesa militare sostenuta dai governi nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il presepe tra la guerra. Don Armando, il monito: "Il riarmo non aiuta la pace e la sicurezza"

Leggi anche: La guerra di Guido: l’Italia stretta tra i dazi di Trump e il riarmo Ue

Leggi anche: Avellino, 45 anni dopo, la memoria e la sicurezza dimenticate: il monito di Passaro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il presepe tra la guerra. Don Armando, il monito: Il riarmo non aiuta la pace e la sicurezza; Il presepe contro il riarmo di don Armando; Gesù bambino tra le macerie nel presepe di don Armando Zappolini; Presepe a Ponsacco dedicato alla pace e contro il riarmo: «Giù le armi: mai più guerra!».

Il presepe tra la guerra. Don Armando, il monito: "Il riarmo non aiuta la pace e la sicurezza" - Il presepe ideato da don Armando Zappolini parroco di Ponsacco e realizzato nell’Antica Pievania, di fianco alla chiesa di San Gi ... lanazione.it