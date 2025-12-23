Il presepe che racconta una comunità

Il presepe realizzato da Silvano Franchini nella parrocchia del Carmine rappresenta una ricostruzione fedele di una comunità locale. Attraverso dettagli accurati e materiali scelti con cura, questa creazione intende raccontare la vita e le tradizioni di un gruppo di persone, offrendo uno sguardo autentico sulla storia di una comunità attraverso l’arte del presepe.

Il presepe (foto) per raccontare la storia di una comunità: è quanto realizzato da Silvano Franchini nella parrocchia del Carmine. Ai lati della Natività che mantiene come sempre il suo ruolo centrale, Franchini ha pensato di posizionare da un lato la vecchia chiesa, attualmente in fase di restauro ma ormai utilizzata solo per le cerimonie, e dall’altro la nuova parrocchia, nata a seguito dello sviluppo del quartiere e dove attualmente si riuniscono i fedeli. Un impegno che ha richiesto alcuni mesi di lavoro anche perchè Franchini, che ha curato progettazione ed esecuzione, ha fatto tutto da solo avvalendosi dell’aiuto di un presepista napoletano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

