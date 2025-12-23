il premio frosini al teologo stefano fenaroli

Martedì 16 dicembre si è svolta, nell’Aula Magna del Seminario vescovile, la cerimonia di consegna della terza edizione del Premio Nazionale di Teologia

Aula Magna del Seminario vescovile al gran completo nella serata di martedì 16 dicembre, quando si è svolta la cerimonia per l’assegnazione della terza edizione del Premio Nazionale di Teologia "Monsignor Giordano Frosini", alla presenza del vescovo di Pistoia e Pescia Fausto Tardelli e dell’arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli. Il premio si svolge ogni due anni ed è stato ideato dal gruppo dei cosiddetti "fucini" pistoiesi che furono seguiti, e formati, da don Frosini, teologo di rilevanza nazionale scomparso nel 2019, negli Ottanta e Novanta. In omaggio al loro Maestro, viene segnalata una Tesi di Dottorato in Teologia che, nel corso del biennio, ha ben saputo incarnare lo spirito dell’insegnamento di don Frosini, che è stato quello di cogliere e interpretare i segni dei tempi alla luce del vangelo e sulla base della ragione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

