Il Premio Frosini al teologo Stefano Fenaroli
Martedì 16 dicembre si è svolta, nell’Aula Magna del Seminario vescovile, la cerimonia di consegna della terza edizione del Premio Nazionale di Teologia
Aula Magna del Seminario vescovile al gran completo nella serata di martedì 16 dicembre, quando si è svolta la cerimonia per l’assegnazione della terza edizione del Premio Nazionale di Teologia "Monsignor Giordano Frosini", alla presenza del vescovo di Pistoia e Pescia Fausto Tardelli e dell’arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli. Il premio si svolge ogni due anni ed è stato ideato dal gruppo dei cosiddetti "fucini" pistoiesi che furono seguiti, e formati, da don Frosini, teologo di rilevanza nazionale scomparso nel 2019, negli Ottanta e Novanta. In omaggio al loro Maestro, viene segnalata una Tesi di Dottorato in Teologia che, nel corso del biennio, ha ben saputo incarnare lo spirito dell’insegnamento di don Frosini, che è stato quello di cogliere e interpretare i segni dei tempi alla luce del vangelo e sulla base della ragione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Al teologo Vito Mancuso il Premio Internazionale Rhegium Juili
Leggi anche: Frosini, pronto il rilancio. Via al piano della Regione
Il Premio Frosini al teologo Stefano Fenaroli; L’incarnazione profonda, una teologia promettente.
Il Premio Frosini al teologo Stefano Fenaroli - Solenne cerimonia in Seminario alla presenza dell’arcivescovo di Firenze Gambelli che fu allievo del grande studioso pistoiese ... msn.com
Diocesi: Pistoia, consegnati ieri sera i premi “Giordano Frosini” alla presenza di mons. Gambelli e di mons. Tardelli - Si è tenuta ieri sera, nell’aula magna del Seminario vescovile di Pistoia, la cerimonia di assegnazione della Terza edizione del Premio nazionale di teologia “Mons. agensir.it
L’arcivescovo Gambelli al Premio Frosini - Stasera interverrà in seminario ricordando il grande studioso in occasione della terza edizione del riconoscimento alle tesi in Teologia ... msn.com
Al Seminario vescovile di Pistoia assegnato a Stefano Fenaroli il Premio Nazionale di Teologia “Giordano Frosini” per il volume "La teologia della deep incarnation". - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.