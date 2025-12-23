Il precedente del 2020 | Gps in auto e percosse Il fascicolo fu archiviato

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, si era già trovato coinvolto in un procedimento giudiziario relativo a presunti maltrattamenti, che nel 2020 fu successivamente archiviato. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, evidenziando questioni legate alla sua condotta. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di attenzione sulla figura pubblica e sulla sua gestione delle responsabilità.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si era già ritrovato con un fascicolo per maltrattamenti sulla testa. All’epoca, pur figura di spicco del Pd locale, non era ancora primo cittadino rivierasco. E il 18 gennaio del 2021, come da timbro dell’ufficio gip di Ravenna, aveva incassato il via libera alla archiviazione chiesta dal pm. Da parte sua la moglie non aveva fatto opposizione. Del resto, come lei stessa aveva precisato davanti a carabinieri, "nonostante tutti gli episodi da me subiti, io non voglio e non intendo sporgere denuncia-querela contro mio marito perché non voglio metterlo nei casini ma voglio che la smetta di comportarsi così". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

