il pranzo di natale dei toscani meno di uno su 10 al ristorante

Il pranzo di Natale dei toscani si caratterizza per una preferenza diffusa verso il consumo casalingo, con meno di una persona su dieci che sceglie di mangiare fuori. Tuttavia, oltre 340.000 cittadini della regione si recheranno nei ristoranti per celebrare la festività, generando un investimento complessivo di circa 28 milioni di euro. Questa tendenza riflette le abitudini e le tradizioni della regione durante le festività natalizie.

Saranno oltre 340mila i toscani che consumeranno il pranzo di Natale al ristorante, per una spesa complessiva di circa 28 milioni di euro (27,923 milioni di euro). Sono i dati che emergono dallo studio di Confcommercio Toscana sui dati Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi). "Le previsioni della vigilia indicano una percentuale poco più contenuta rispetto allo scorso anno: i toscani che scelgono di trascorrere il 25 dicembre in un locale scendono dal dieci per cento al 9,3 per cento. È un segnale impercettibile, se vogliamo, ma che va nella direzione che ormai è sotto gli occhi di tutti: le famiglie italiane hanno un potere di spesa ridotto e tornano al risparmio, così ne risentono davvero i consumi", fa notare il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

