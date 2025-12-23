Il Ponte di Ca' Stronchino torna a unire il territorio | inaugurata l’opera simbolo della ricostruzione post-alluvione

Il Ponte di Ca’ Stronchino, recentemente riaperto al traffico, rappresenta un importante intervento di ripristino dopo l’alluvione che ha colpito la zona. L’opera, simbolo di rinascita e di ripresa, consente alla comunità di Modigliana di tornare a godere di un collegamento fondamentale per la vita quotidiana e il territorio. La riapertura, avvenuta poco prima del Natale, sottolinea l’impegno nel ricostruire e rafforzare il tessuto locale.

