Il Ponte di Ca' Stronchino torna a unire il territorio | inaugurata l’opera simbolo della ricostruzione post-alluvione

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ponte di Ca’ Stronchino, recentemente riaperto al traffico, rappresenta un importante intervento di ripristino dopo l’alluvione che ha colpito la zona. L’opera, simbolo di rinascita e di ripresa, consente alla comunità di Modigliana di tornare a godere di un collegamento fondamentale per la vita quotidiana e il territorio. La riapertura, avvenuta poco prima del Natale, sottolinea l’impegno nel ricostruire e rafforzare il tessuto locale.

La riapertura al traffico del Ponte di Ca’ Stronchino restituisce alla comunità di Modigliana un tassello fondamentale di normalità a pochi giorni dal Natale, segnando un passaggio che va ben oltre il semplice ripristino della viabilità. Questa mattina, alle 9.30, il taglio del nastro ha sancito. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

