Oggi alle 17.30, nel salone del Centro anziani di piazza Brin, il pittore e scrittore Claudio Jaccarino presenta il suo racconto

Nel salone del Centro anziani di piazza Brin, oggi alle 17.30, il pittore e scrittore spezzino Claudio Jaccarino, fondatore del Laboratorio di Cromografia nel quartiere Giambellino di Milano, scuola di acquarelli relazionali associata con l’analoga scuola di scultura di Teresa Ricco, moglie, compagna e complice nell’arte, racconterà le sue esperienze ‘ Dalla pampa argentina a Ciàssa Brìn ’, luogo, quest’ultimo, dove scoprì ciò che voleva fare nella vita: scrivere con i colori e dipingere con le parole. A tempo pieno. Sotto il portico della piazza c’era la gelateria di Pino Giannoni e di Anna Maria Russo, pittrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il pittore Jaccarino racconta ’Dalla pampa argentina a Ciassa Brin’

