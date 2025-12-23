Si sono vissuti attimi di paura a bordo di un volo Ryanair in partenza da Bologna e diretto a Olbia, a causa di un'improvvisa e brusca frenata durante la fase di decollo: un problema, quello che ha costretto il pilota a "inchiodare" in pista, che ha causato due ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma del quale non si sa nulla, non essendo stata rilasciata alcuna dichiarazione a riguardo. I fatti si sono svolti nel pomeriggio dello scorso 20 dicembre: il volo FR6507 sarebbe dovuto partire dal Guglielmo Marconi di Bologna alle ore 12.15 per atterrare all'aeroporto Olbia Costa Smeralda "Karim Aga Khan IV" intorno alle 13. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il pilota "inchioda" durante il decollo, paura a bordo

