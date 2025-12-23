Il ‘Piano Perth’ della Serie A è saltato

Il ‘Piano Perth’ della Serie A è stato annullato. Giovedì scorso, alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italia tra Napoli e Milan, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, aveva confermato che la partita Milan-Como si sarebbe giocata a Perth, in Australia. Tuttavia, nelle ultime ore, è emersa la notizia che l’iniziativa non procederà come previsto, creando un cambiamento rispetto ai piani iniziali.

