Il ‘Piano Perth’ della Serie A è saltato
Il ‘Piano Perth’ della Serie A è stato annullato. Giovedì scorso, alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italia tra Napoli e Milan, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, aveva confermato che la partita Milan-Como si sarebbe giocata a Perth, in Australia. Tuttavia, nelle ultime ore, è emersa la notizia che l’iniziativa non procederà come previsto, creando un cambiamento rispetto ai piani iniziali.
Giovedì scorso, alla vigilia di Napoli-Milan corrispondente alla prima semifinale della Supercoppa Italia 2025, Ezio Simonelli (presidente della Lega Serie A), ha confermato che Milan-Como, in programma a Perth (Australia), si sarebbe disputata. Oggi, a poche ore dalla finale, è saltato tutto. Il comunicato della Lega Serie A: Il progetto di ospitare la prima partita ufficiale di Serie A a Perth è stato annullato a seguito di un accordo raggiunto tra la Lega Calcio Serie A e il governo dell'Australia Occidentale.
https://m.milannews.it/primo-piano/mn-fumata-nera-in-arrivo-milan-como-non-si-giochera-a-perth-601500 - facebook.com facebook
Milan-Como, ormai è quasi sicuro, NON si giocherà a Perth. La trattativa, vicina alla chiusura nei giorni scorsi con l’accettazione delle clausole poste dalla Afc, è sostanzialmente saltata. Aggiornamenti e ufficialità attesi a breve. x.com
