Il Paradiso delle Signore | stop durante le feste ecco quando torna in onda 29 dicembre 2025 – 2 gennaio 2026

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rai 1 sospende le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026. Nello slot pomeridiano spazio a La Volta Buona Special. La serie riprende lunedì 5 gennaio 2026 alle 16:10. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il paradiso delle signore stop durante le feste ecco quando torna in onda 29 dicembre 2025 8211 2 gennaio 2026

© Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle Signore: stop durante le feste, ecco quando torna in onda (29 dicembre 2025 – 2 gennaio 2026)

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, Stop alla Soap l'8 dicembre 2025: ecco cosa ci sarà su Rai1 e quando tornerà in onda

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore non va in onda l’8 dicembre, quando torna in onda e anticipazioni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Paradiso delle Signore 10 si ferma per Natale: ecco quando torna su Rai 1 e il perchè della pausa più lunga del solito; STOP IMPROVVISO - Il Paradiso delle Signore chiude: la Rai prende una decisione che delude molti spettatori; La Rai ferma Il Paradiso delle Signore: stop alla soap amatissima; Il Paradiso delle Signore: perché si ferma a Natale e quando torna su Rai 1.

paradiso signore stop duranteIl Paradiso delle signore, continua lo stop su Rai 1: quando tornerà in TV? - C'è molta attesa tra i fans Il Paradiso delle Signore, per scoprire come si evolverà il piano di Adelaide. superguidatv.it

paradiso signore stop durante"Il Paradiso delle Signore": perché si ferma a Natale e quando torna su Rai 1 - Scopri perché "Il Paradiso delle Signore" si ferma a Natale e quando torna in onda con nuove puntate su Rai 1, dopo lo stop per festività. alfemminile.com

paradiso signore stop duranteIl Paradiso delle signore, cambio programmazione su Rai 1: la soap ferma dal 24 dicembre - Per Il Paradiso delle signore 10 comincia la pausa natalizia nella fascia pomeridiana di Rai 1: martedì 23 dicembre andrà in onda l'ultima puntata del 2025 in prima visione assoluta, come sempre nello ... it.blastingnews.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.