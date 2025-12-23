Il Paradiso delle Signore | stop durante le feste ecco quando torna in onda 29 dicembre 2025 – 2 gennaio 2026

Rai 1 sospende le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026. Nello slot pomeridiano spazio a La Volta Buona Special. La serie riprende lunedì 5 gennaio 2026 alle 16:10.

