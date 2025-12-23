Il Paradiso delle Signore si ferma per una lunga pausa natalizia Quando torna in tv
Quest’anno le vacanze natalizie saranno un po’ più lunghe del solito per Il Paradiso delle Signore. Il particolare posizionamento di Natale e Capodanno, caduti a metà settimana, ha infatti determinato uno stop più prolungato per la celebre fiction daily del pomeriggio di Rai 1. L’ultima puntata del 2025 andrà in onda martedì 23 dicembre, mentre il pubblico dovrà attendere fino a gennaio per immergersi nuovamente tra le vicende e i segreti del grande magazzino più amato d’Italia. Quando torna in tv Il Paradiso delle Signore 10. Per sapere di più della vendetta della Contessa Adelaide, uno dei personaggi più amati della serie, toccherà attendere il prossimo lunedì 5 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Il Paradiso Delle Signore Dal 22 Al 26 Dicembre 2025: Ecco Quando Si Ferma Per La Pausa Natalizia!
Leggi anche: Il Paradiso delle Signore si ferma durante le feste, ecco quando torna in onda
Il Paradiso delle signore 10 si ferma per Natale: ecco quando tornerà su Rai 1; Il Paradiso delle Signore 10 si ferma per Natale: ecco quando torna su Rai 1 e il perchè della pausa più lunga del solito; Il Paradiso delle Signore si ferma, sospesa la soap: la decisione Rai; Il Paradiso delle Signore si ferma per Natale? Le anticipazioni della prossima settimana: Adelaide stringe la trappola su Marcello.
Il Paradiso delle Signore si ferma per una lunga pausa natalizia. Quando torna in tv - Il Paradiso delle Signore si prende una pausa natalizia fino a gennaio: gli spettatori dovranno attendere il 2026 per nuovi intrighi, emozioni e colpi di scena ... dilei.it
Il Paradiso delle Signore 10 si ferma per Natale: ecco quando torna su Rai 1 e il perchè della pausa più lunga del solito - Il Natale porta, come ogni anno, qualche scossone nel palinsesto Rai, e anche Il Paradiso delle Signore 10 si prepara a salutare il pubblico per qualche giorno. corrieredellumbria.it
Il Paradiso delle signore, cambio programmazione su Rai 1: la soap ferma dal 24 dicembre - Per Il Paradiso delle signore 10 comincia la pausa natalizia nella fascia pomeridiana di Rai 1: martedì 23 dicembre andrà in onda l'ultima puntata del 2025 in prima visione assoluta, come sempre nello ... it.blastingnews.com
Oggi andrà in onda l'ultima puntata dell'anno De il Paradiso delle Signore. La serie infatti si ferma dal 24 dicembre per tornare direttamente il prossimo anno, il 5 gennaio! #ilparadisodellesignore #serie #fiction #fblifestyle - facebook.com facebook
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 19 dicembre: Marcello in allarme per Adelaide, Roberto incassa un colpo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.