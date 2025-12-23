il paradiso delle signore si ferma per una lunga pausa natalizia quando torna in tv

Quest’anno le vacanze natalizie saranno un po’ più lunghe del solito per Il Paradiso delle Signore. Il particolare posizionamento di Natale e Capodanno, caduti a metà settimana, ha infatti determinato uno stop più prolungato per la celebre fiction daily del pomeriggio di Rai 1. L’ultima puntata del 2025 andrà in onda martedì 23 dicembre, mentre il pubblico dovrà attendere fino a gennaio per immergersi nuovamente tra le vicende e i segreti del grande magazzino più amato d’Italia. Quando torna in tv Il Paradiso delle Signore 10. Per sapere di più della vendetta della Contessa Adelaide, uno dei personaggi più amati della serie, toccherà attendere il prossimo lunedì 5 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

