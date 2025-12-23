Il panettone di casa Prada da 90 euro al chilo e la sua scatola da oltre 800 euro

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il brand Prada non appare, eppure la celebre Pasticceria Marchesi di Milano è stata acquisita dal gruppo guidato da Patrizio Bertelli e proprio in questi giorni uno dei suoi prodotti sta andando a ruba. Si tratta del milanesissimo panettone. Come spiega Cibo Today, si tratta l’unico “mondo di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Legnano, un chilo di droga e 20mila euro in casa. I soldi nascosti anche in una scatola di merendine

Leggi anche: Rivalutazione pensioni 2026: +3,12 euro netti minime, +9 euro su 632-800 euro, +11 euro su 1.000 euro, +17 euro su 1.500 euro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.