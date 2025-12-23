Il Panathlon ricorda Crovetti giornalista e dirigente sportivo

Il Panathlon reggiano ha commemorato, a un anno dalla sua scomparsa, il giornalista e dirigente sportivo Alessandro Crovetti durante la ’Serata degli auguri’. L’evento, promosso dal presidente Enrico Prandi e dal cerimoniere Paolo Panciroli, ha voluto rendere omaggio alla sua figura, evidenziando il contributo professionale e personale che ha dato al mondo dello sport e dell’informazione.

A distanza di un anno dalla tragica scomparsa, il giornalista Alessandro Crovetti è stato ricordato nella 'Serata degli auguri' indetta dal Panathlon reggiano, organizzata dal presidente Enrico Prandi e dal cerimoniere Paolo Panciroli. Tra gli atleti anche Fabia Maramotti, Andrea Merlatti e Antonio Tallarita. Presenti diversi personaggi del mondo della stampa, sportiva e non, come Adalberto Bortolotti, Marco Tarozzi e Davide Centonze, al quale è andato il premio Ussi Gergs come "giovane e promettente penna dello sport". Presenti anche autorità civili e militari e alcuni familiari di Crovetti, il premio giornalistico Alessandro Crovetti è stato conferito al reggiano Adriano Arati, "attivo – si legge nella motivazione – sia nella cronaca che nello sport, in particolare nella pallacanestro, giornalista affermato, eclettico e appassionato, profondamente legato al territorio e alle sue tradizioni".

