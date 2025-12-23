Il nuovo istituto comprensivo di piazza Pastore sarà intitolato a Sergio Ramelli

Il nuovo istituto comprensivo di piazza Pastore a Nardò sarà intitolato a Sergio Ramelli. Mentre proseguono le operazioni di trasferimento degli arredi dall’edificio di via XX Settembre alla nuova sede, la giunta comunale ha annunciato questa scelta, che sottolinea l’importanza di ricordare figure storiche e promuovere la cultura della memoria all’interno del percorso educativo della scuola.

NARDO’ – Mentre sono partite le attività di trasloco di arredi e suppellettili dall’edificio scolastico di via XX Settembre con destinazione la nuova sede dell’istituto comprensivo realizzato in piazza Giulio Pastore, la giunta comunale di Palazzo Personé ha fornito un nuovo tassello legato al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: L'istituto comprensivo Nazario Sauro-Franchetti sarà intitolato a Sara Campanella Leggi anche: Uno spazio pubblico sarà intitolato a Sergio Ramelli, ucciso 50 anni fa da Avanguardia operaia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Istituti Comprensivi: riorganizzazione della rete scolastica del; Iscrizioni alle Scuole materne, elementari e medie: ecco tutte le istruzioni; Flash mob alla primaria di Figino, i genitori degli studenti: “Salviamo il tempo pieno e la scuola”; IC Piazzale della Gioventù di Santa Marinella: un modello di eccellenza educativa tra visione, inclusione e apertura all’Europa. Il nuovo istituto comprensivo di piazza Pastore sarà intitolato a Sergio Ramelli - Su proposta del sindaco Pippi Mellone la giunta comunale di Nardò ha deliberato in mattinata la scelta di dedicare il nuovo edificio scolastico al giovane studente milanese morto nel 1975 dopo un’aggr ... lecceprima.it Scuola Margherita di Navarra, si insedia il nuovo consiglio di istituto - Tutte le frazioni sono finalmente rappresentate MONREALE, 20 dicembre – Si è ufficialmente insediato il 19 dicembre il nuovo Consiglio di Istituto de ... monrealenews.it

Terranuova Bracciolini: eletto il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” - Arezzo, 29 ottobre 2025 – Si sono svolte questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Terranuova Bracciolini, le elezioni del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo ... lanazione.it

15 dicembre 2025 Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto triennio 2025/2028 - facebook.com facebook

Oggi al DAMA Tecnopolo è stato inaugurato il nuovo Istituto per l’Intelligenza Artificiale dell’Università delle Nazioni Unite: un centro internazionale dedicato allo studio dell’IA e del supercalcolo per affrontare le grandi sfide globali Leggi qui: ilrestodelcarlino x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.