IL NOTIZIARIO Finalmente si rivede Stengs | rientro fra un mese

In attesa di aggiornamenti, si segnala il ritorno di Stengs previsto fra un mese. Nel frattempo, Antonio Caracciolo e la squadra continuano gli allenamenti intensi a San Piero a Grado, mantenendo concentrazione e impegno senza pause. Questa fase di preparazione è fondamentale per il proseguo della stagione, con obiettivi chiari e lavoro costante sul campo.

Nessuna pausa: testa bassa e tanto sudore per Antonio Caracciolo e i suoi compagni sui terreni di San Piero a Grado. Subito dopo il pareggio in rimonta di Cagliari, il Pisa è tornato alla base per poter avviare fin da ieri la preparazione in vista del diciassettesimo turno di campionato: sabato 27 dicembre – in notturna – l'Arena Garibaldi indosserà il vestito elegante per ospitare la "vecchia signora". La Juventus torna all'ombra della Torre a distanza di quasi 35 anni esatti dall'ultima apparizione (il 13 gennaio 1991 terminò 5-1 per i bianconeri): per l'occasione lo Sporting Club si è allenato ieri mattina con un differenziato per i calciatori che hanno preso parte alla sfida in Sardegna.

