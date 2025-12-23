Il nostro calendario Arriva il regalo ai lettori Il cuore del volontariato è il grande protagonista

Il nostro calendario è pronto per essere consegnato ai lettori. In occasione del Natale, domani, mercoledì 24 dicembre, chi acquisterà una copia de La Nazione di Pistoia e Montecatini riceverà in omaggio il calendario 2026. Il volontariato rappresenta il cuore di questa iniziativa, che desidera condividere con la comunità un gesto di solidarietà e attenzione.

Natale alle porte e il regalo per i lettori è a un passo dall’essere pronto alla consegna. Quando? Domani, mercoledì 24 dicembre: sarà allora che i lettori acquistando una copia de La Nazione di Pistoia e Montecatini riceveranno in omaggio il calendario 2026. Titolo "Il sole nella notte", a riferirsi a quell’esercito prezioso rappresentato dai volontari e dalle volontarie che quotidianamente prestano servizio in modo gratuito per la comunità, come una luce che illumina il buio, come un abbraccio che ripara dal freddo. Al centro quindi ci sono loro anche quest’anno – il quarto consecutivo -, così ha scelto il nostro Gruppo editoriale con La Nazione e le altre testate (Il Resto del Carlino e Il Giorno) nella consapevolezza che il racconto a loro dedicato potrebbe davvero essere infinito e inesauribile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

