Il nome nuovo Giovanni Guatti | Accolto bene dal gruppo I 50 sl la mia gara ideale sto costruendo i 100

Giovanni Guatti, ospite dell’ultima puntata di “Swim Zone” su OA Sport, ha condiviso le sue impressioni sul nuovo ambiente di allenamento, sottolineando un’accoglienza positiva da parte del gruppo. Ha inoltre parlato della sua performance nei 50 stile libero, considerata la sua gara preferita, e ha accennato ai progressi in vista dei 100 metri. Un aggiornamento importante per seguire il percorso del nuotatore nel panorama nazionale.
Giovanni Guatti è stato l’ospite dell’ultima puntata di “Swim Zone” in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il nuotatore di originale friulana è reduce da uno splendido doppio oro ai Campionati Europei in vasca corta di Lublino e si è confermato come uno dei talenti emergenti del nuoto azzurro. Il classe 2003 si è dimostrato eccellente sia in vasca sia fuori. “ Perchè? Sono cresciuto in un ambiente nel quale forma e sostanza sono importanti. I miei genitori sono sempre stati attenti a questi aspetti. Ci vuole accortezza. Mi mancano 3 esami per diventare ingegnere inoltre”. Giovanni Guatti, nonostante sia nato e cresciuto a Udine, ora si è trasferito a Firenze come ha fatto il suo concittadino Matteo Restivo: “ Il mio legame con Matteo Restivo dura da molti anni, abitiamo nello stesso palazzo a Udine per esempio. 🔗 Leggi su Oasport.it
