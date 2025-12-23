Il negozio che vende droghe per intelligenze artificiali | Ketamina e cocaina in versione codice
Petter Ruddwall ha ideato un marketplace dedicato a
Petter Ruddwall ha creato un marketplace di sostanze psicoattive per chatbot. Un esperimento per spingere al limite la creatività dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
