Il Natale nei borghi del Lazio | presepi mercatini e luminarie da scoprire fino al 6 gennaio

Il Natale nei borghi del Lazio offre un’atmosfera intima e suggestiva, tra presepi artigianali, mercatini tradizionali e luminarie suggestive. Fino al 6 gennaio, queste località si animano con eventi, spettacoli e attività per tutte le età, creando un’occasione di scoperta e convivialità. Un modo per vivere le festività in un contesto autentico, lontano dal caos delle grandi città, e riscoprire le tradizioni locali.

Mercatini, villaggi di Natale, piste di pattinaggio per grandi e piccini, luci e colori: così il Lazio vive i giorni delle festività nelle grandi città come nei piccoli borghi. E sono proprio i più suggestivi borghi del Lazio a essere i protagonisti di queste settimane con le luminarie che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

