Il Natale è una festa anche per gli artigiani | torna la campagna di Confartigianato ' Acquistiamo locale'

Il Natale rappresenta un momento importante per gli artigiani italiani, che contribuiscono a mantenere vive tradizioni e qualità del nostro territorio. La campagna di Confartigianato 'Acquistiamo locale' mira a valorizzare il ruolo dell’artigianato durante le festività, sottolineando l’importanza di sostenere le imprese locali. In un periodo di crescita dei consumi, il contributo degli artigiani si conferma fondamentale per preservare il patrimonio culturale e promuovere l’innovazione nel Made in Italy.

“Il Natale accende i consumi degli italiani e, con essi, il ruolo strategico dell’artigianato made in Italy, che unisce tradizione e innovazione”. È questo il messaggio lanciato da Confartigianato anche nel territorio cesenate. Secondo le stime di Confartigianato, a dicembre gli italiani. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: «Acquistiamo locale»: campagna di Natale per sostenere gli artigiani

Leggi anche: "Acquistiamo locale", la campagna di Confartigianato per gli acquisti di Natale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Natale, Gualtieri inaugura la festa di piazza Navona - Strette di mano, qualche selfie e il teatro dei burattini: sotto il sole che illumina, tra l'altro, le fontane di Nettuno e del Moro, recentemente riaperte dopo il restyling, il sindaco di Roma ... adnkronos.com

Artigiano in Fiera 2025, regali di Natale che parlano la lingua del mondo - Tra i corridoi di Artigiano in Fiera il concetto di regalo natalizio assume una dimensione globale: non più soltanto un oggetto da ... iodonna.it

Natale in Cjase, una festa di comunità alla Residenza per anziani di Cormons #Cormons #IlGoriziano x.com

Tempo di Natale, tempo di festa... Rivolgiamo un sentito ringraziamento all' Asd Treviso Karate e al #cimapiave per aver invitato l' amministrazione comunale a partecipare ai rispettivi eventi natalizi. Sabato pomeriggio presso la palestra di Candelú si - facebook.com facebook