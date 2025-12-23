Il Natale di Guido L’Aggiustagiocattoli il pensionato che sistema e dona i regali usati
(Adnkronos) – Nel periodo di Natale, tra spese pazze e regali dell'ultimo minuto, c'è chi si occupa di dare nuova vita ai giocattoli che sarebbero stati destinati alla discarica. È Guido Pacelli, conosciuto come Guido 'l'Aggiustagiocattoli', tecnico dell'Alitalia in pensione che dal 2011 dedica il suo tempo a riparare i giocattoli, donandoli nuovamente ai bambini . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
