Il Natale di Gaza
C’è un Natale a Gaza? Chissà se per i piccoli sopravvissuti a bombe, fame, disperazione e anche a indifferenza Babbo Natale arriva con i giocattoli nelle tendopoli di sfollati flagellate da vento e pioggia. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato, con successiva marcia indietro del suo ufficio: “Non abbandoneremo mai Gaza. Non accadrà. Siamo lì per difenderci e per evitare che quanto accaduto si ripeta”. E il ministro Crosetto sottolinea “Per Gaza c’è una coalizione che sta cercando di costruire una missione difficilissima, in uno degli ambienti più difficili che esistono per costruire una missione, molto peggio dell’Afghanistan “. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Natale a Gaza
