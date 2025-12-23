Il Natale dell’Eremo | Restaura lo scrigno custodisci il tesoro

Il Natale all’Eremo di Lecceto è un momento di pace e spiritualità, caratterizzato dalla tradizionale Santa Messa delle 22.30, accompagnata dai canti delle monache agostiniane. Un’occasione per vivere un’atmosfera autentica e intima, immersi nella quiete del luogo e nel rispetto delle tradizioni. Un invito a custodire il proprio tesoro interiore, rinnovando i valori di solidarietà e serenità che accompagnano questa festività.

La notte di Natale all'Eremo di Lecceto è sempre un evento suggestivo con la Santa Messa delle 22.30 resa speciale dai cori delle monache agostiniane. Ma quest'anno acquista un significato particolare perché sarà l'occasione per testimoniare ancora una volta la vicinanza alla comunità dell'Eremo, rispondendo all'appello ' Restaura lo scrigno, custodisci il tesoro! Aiutaci a custodire il tesoro comune della presenza agostiniana a Lecceto'. La richiesta di aiuto è stata rivolta nei mesi scorsi dalle monache a tutta la cittadinanza senese per poter mettere in sicurezza l' ala est dell'Eremo, bisognosa di un importante intervento di consolidamento strutturale per contrastarne il dissesto.

Auguri di Natale da Sikaniatrek Vi aspettiamo dopo le Natale. Si parte già il 26 con Bosco della Quisquina ed Eremo di Santa Rosalia 27 Monte Genuardo al sapor di tartufo! 28 Monte Pispisa, terme e bollicine: il 28 dicembre come non l'hai mai vissuto! - facebook.com facebook

“Luce d’inverno”, un concerto di Natale con l’Orchestra Canova all’Eremo di Santa Caterina x.com

