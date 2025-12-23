Presentiamo l’omelia inedita di Joseph Ratzinger, intitolata “L’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo”, pronunciata il 19 gennaio 2014 nella Cappella del Monastero Mater Ecclasiae. Un testo che riflette sul Natale come momento in cui Dio entra nella storia umana attraverso l’immagine dell’Agnello, simbolo di sacrificio e salvezza, offrendo una prospettiva sobria e profonda sul significato del Natale.

Pubblichiamo l’omelia inedita di Joseph Ratzinger, “L’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo”, pronunciata il 19 gennaio 2014 nella Cappella privata del Monastero Mater Ecclasiae dove papa Benedetto XVI dimorava dopo la storica rinuncia al ruolo di Pontefice. Il discorso è contenuto nel libro «Dio è la vera realtà. Omelie inedite 2005-2017. Tempo ordinario» (pp. 448, euro 25, Libreria Editrice Vaticana). Il volume raccoglie 82 prediche pronunciate da Joseph Ratzinger, sia da Papa «regnante» sia da Papa emerito. Cari amici, nel Vangelo abbiamo ascoltato la testimonianza di Giovanni Bttista su Gesù. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Natale dell'Agnello che porta Dio nella storia

Leggi anche: "La 'Ferrari' dell'imbottigliamento!", storia della piccola officina di Mario Bortolin che diventa industria e porta il Made in Italy nel mondo

Leggi anche: Un Natale di solidarietà: Babbo Natale porta il calore dell'Agbalt ai bambini del Santa Chiara

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Natale dell’Agnello di Dio. Un’omelia inedita di Joseph Ratzinger.

Natale 2025: mons. Renna (Catania), “deponiamo davanti alla mangiatoia le armi di ogni tipo, perché la pace cantata dagli angeli a Betlemme trovi eco nel nostro tempo” - “Incamminati verso il presepe, chiediamoci se abbiamo un cuore disarmato e disarmante, come quello dell’Agnello di Dio che è venuto ad insegnarci e a darci la grazia di divenire miti e pacifici. agensir.it

Gesù Bambino, la storia vera del regalo di Natale all’umanità/ C.S. Lewis, il cuore e il “Dio vicino” - È LUI STESSO IL DONO DI ... ilsussidiario.net

Natale: mons. Viva (Albano), “diventare pienamente umani nell’incontro con Dio” - “Nella notte di Natale di quest’anno, il Santo Padre Francesco aprirà la Porta Santa nella Basilica di San Pietro in Vaticano, dando inizio al Giubileo del 2025. agensir.it

L'ORIGINE DELL'ALBERO DI NATALE

Disponibili le ultime Testine di Agnello prima del Natale . Via Enrico Toti, 206/A, Pirri, CAGLIARI, fronte Chiesa San Giuseppe, angolo Via degli Stendardi . - facebook.com facebook

“El Natal del berin”, il Natale secondo l’agnello chiude l’anno di Cuntè Munfrà x.com