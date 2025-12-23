Il Napoli vince la Supercoppa Italiana dopo la vittoria sul Bologna a Riad

Il Napoli ha conquistato la Supercoppa Italiana 2025, battendo il Bologna 2-0 a Riad. La partita, disputata lunedì, ha visto i partenopei ottenere il trofeo in una finale equilibrata. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per la squadra, consolidando la loro posizione nel panorama calcistico nazionale. La vittoria a Riad sottolinea la crescita e la determinazione del club in questa stagione.

2025-12-22 23:14:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Lunedì il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana vincendo 2-0 sul Bologna a Riad. David Neres ha segnato una doppietta per i campioni in carica della Serie A all’Al-Awwal Park, sede dell’Al-Nassr, squadra di Cristiano Ronadlo, mentre gli uomini di Antonio Conte hanno vinto il loro secondo trofeo dell’anno solare. Neres ha trovato la rete in entrambi i tempi contro i detentori della Coppa Italia mentre il Napoli è uscito vittorioso nonostante l’assenza di Kevin De Bruyne, Andre Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour e Alex Meret. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

