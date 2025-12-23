Il Napoli ha conquistato la Supercoppa Italiana 2025 a Riad, battendo il Bologna 2-0 in finale. Con questa vittoria, il club aggiunge un altro trofeo alla propria storia, ottenendo la terza Supercoppa. La doppietta di Neres è stata determinante per il successo della squadra, che si conferma tra le più competitive del calcio italiano.

A Riad il Napoli solleva la Supercoppa Italiana 2025, la terza nella sua storia, battendo in finale il Bologna per 2-0. A decidere il match è stata la doppietta del brasiliano Neres, che prima ha sbloccato il risultato, al 39?, con un sinistro a giro all’incrocio dei pali, e poi ha messo il punto esclamativo sfruttando un retropassaggio errato del portiere degli emiliani Ravaglia. IL NAPOLI SOLLEVA LA SUPERCOPPA ITALIANA 2025: NERES STENDE IL BOLOGNA Dopo lo Scudetto, i partenopei si regalano un altro trofeo, conquistando la Supercoppa Italiana 2025. Nella finale di Riad, la squadra di Conte ha avuto la meglio sul Bologna grazie soprattutto a Neres, la cui doppietta si è rivelata decisiva. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Il Napoli solleva la Supercoppa Italiana 2025: decide la doppietta di Neres in finale contro il Bologna

