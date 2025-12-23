Il Napoli conquista il titolo di supercampione d’Italia, confermando la sua posizione di rilievo nel calcio nazionale. Nella Supercoppa di Riad, i partenopei hanno battuto il Bologna 2-0, con una prestazione convincente. Tra i protagonisti, spicca David Neres, autore di prestazioni di alto livello. La vittoria segna un momento importante per il club, mentre le dichiarazioni di Adl e le scelte di Spalletti continuano a suscitare discussioni.

Il Napoli fa il bis come ai tempi di Maradona e diventa supercampione d’Italia. Vince la Supercoppa a Riad battendo il Bologna 2-0, meritatamente e mostrando un giocatore, David Neres, che ha spunti da vero fuoriclasse. Per gli azzurri è il sedicesimo trofeo conquistato. Per Antonio Conte, il decimo da allenatore. La partita. Il Napoli ha ampiamente meritato la vittoria creando diverse palle gol. Straordinaria l’intesa fra il centravanti danese Hojlund e il talento brasiliano, autore di entrambi i gol. Il primo tempo Neres ha sbloccato il risultato con un tiro a giro meraviglioso da fuori area su cui il portiere del Bologna, Ravaglia, non ha potuto fare niente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Napoli è supercampione d’Italia, Neres incanta gli arabi e batte il Bologna: da Adl bordate a Spalletti

Leggi anche: Neres regna nel deserto per incoronare il Napoli supercampione d’Italia

Leggi anche: Il Napoli batte il Bologna e vince la Supercoppa nel segno di Neres

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli SuperCampione: ecco la maglia celebrativa La t-shirt maglia è disponibile già ora in pre-sale sul sito ufficiale dello store al prezzo di 30 euro (l'articolo sarà spedito a partire dal 07/01/2026) #SSCNapoli #SpazioNapoli x.com

Spazio Napoli. . Il Napoli si prepara a tornare da Riyadh da SUPERCAMPIONE: pochi tifosi in attesa a Capodichino L'aereo sul quale viaggia la squadra sta per atterrare: l'arrivo è ora previsto alle 7:26 #SSCNapoli #SpazioNapoli #Supercoppa - facebook.com facebook