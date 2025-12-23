Il Napoli è Supercampione d’Italia | battuto il Bologna 2-0

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la vittoria sul Bologna per 2-0 (doppietta di uno scatenato Neres), il Napoli conquista il secondo titolo in un anno solare: non accadeva dal 1990. Napoli-Bologna 2-0 José Mourinho disse che avrebbe preferito affrontare il Napoli ad inizio stagione, quando il nuovo progetto tattico di Antonio Conte stava prendendo forma e per questo il . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

