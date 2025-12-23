Il Napoli è Supercampione d’Italia | battuto il Bologna 2-0
Con la vittoria sul Bologna per 2-0 (doppietta di uno scatenato Neres), il Napoli conquista il secondo titolo in un anno solare: non accadeva dal 1990. Napoli-Bologna 2-0 José Mourinho disse che avrebbe preferito affrontare il Napoli ad inizio stagione, quando il nuovo progetto tattico di Antonio Conte stava prendendo forma e per questo il . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Il Napoli è supercampione d’Italia, Neres incanta gli arabi e batte il Bologna: da Adl bordate a Spalletti
Leggi anche: Neres regna nel deserto per incoronare il Napoli supercampione d’Italia
Napoli SuperCampione: ecco la maglia celebrativa La t-shirt maglia è disponibile già ora in pre-sale sul sito ufficiale dello store al prezzo di 30 euro (l'articolo sarà spedito a partire dal 07/01/2026) #SSCNapoli #SpazioNapoli x.com
