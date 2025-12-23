Il musical The Circus al Goldoni | tra spettacolo e solidarietà

Il 27 dicembre, il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospiterà lo spettacolo musicale

Sabato 27 dicembre il palcoscenico del Teatro Goldoni di Bagnacavallo si illumina con il musical “The Circus” dalla Compagnia del Cancello di Faenza. Ispirato al celebre “The Greatest Showman”, “The Circus” accompagna il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà attraverso colori, musiche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: "Le Voci del Musical": una notte di melodie e solidarietà, spettacolo benefico al Q77

Leggi anche: Il concerto-spettacolo della Big Vocal Orchestra apre le festività natalizie al teatro Goldoni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dopo il sold -out di Demon Hunters - Il Musical delle Huntrix a Pescara - Teatro Circus del 1 marzo delle ore 18.00 A grande richiesta è in vendita la seconda replica Domenica 1 marzo 2026 - Teatro Circus -Pescara ore 15.00 Biglietti in vendita su cioatickets a - facebook.com facebook