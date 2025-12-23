Il musical The Circus al Goldoni | tra spettacolo e solidarietà

23 dic 2025

Il 27 dicembre, il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospiterà lo spettacolo musicale

Sabato 27 dicembre il palcoscenico del Teatro Goldoni di Bagnacavallo si illumina con il musical “The Circus” dalla Compagnia del Cancello di Faenza. Ispirato al celebre “The Greatest Showman”, “The Circus” accompagna il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà attraverso colori, musiche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

