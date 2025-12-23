Il Mozart di Will Sharpe si misura con gran dignità con l’eredità di un classico

Il 21 dicembre 1984 esce nelle sale Amadeus di Miloš Forman. Otto premi Oscar e una lunga serie di altri riconoscimenti collocano subito il film tra i capolavori del grande schermo. Tratto dall’omonima opera teatrale di Peter Shaffer, il film costruisce il proprio impianto narrativo sulla presunta gelosia del compositore Antonio Salieri nei confronti di Mozart, indicata come una delle cause della prematura morte di Wolfgang. Quelle stesse vicende tornano oggi su Sky e NOW con Amadeus, una miniserie in cinque episodi firmata da Joe Barton, per la regia di Julian Farino e Alice Seabright. Wolfgang Amadeus Mozart, interpretato da Will Sharpe, arriva a Vienna nel 1781 per consacrare il proprio genio musicale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Mozart di Will Sharpe si misura (con gran dignità) con l’eredità di un classico Leggi anche: Amadeus, la serie Sky arriva a dicembre: Will Sharpe è Mozart, Paul Bettany è Salieri Leggi anche: Beautiful Anticipazioni Americane: Deke Sharpe con il cuore spezzato, Electra ora è in pericolo? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Mozart di Will Sharpe si misura (con gran dignità) con l’eredità di un classico. Il Mozart di Will Sharpe si misura (con gran dignità) con l'eredità di un classico - A fargli da contrappunto è Antonio Salieri (Paul Bettany), divorato dall’ansia di ottenere il favor ... ilfoglio.it

