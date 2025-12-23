Il movimento trumpiano si divide su quanto sia fico Hitler

Il movimento trumpiano è attualmente diviso su alcune posizioni, in particolare riguardo alla figura di Hitler. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha scelto di non schierarsi in questa controversia che vede una frattura tra nazionalpopulisti tradizionali e gruppi più radicali, tra cui figure come Candace Owens e Nick Fuentes, i quali hanno espresso opinioni che suscitano notevole attenzione e polemiche.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non ha voluto schierarsi nell'aspra contesa che sta spaccando il movimento trumpiano, quella tra i nazionalpopulisti classici, diciamo così, e la corrente più radicale, cioè apertamente nazista, che si riconosce in figure come Candace Owens, podcaster e diffonditrice seriale di teorie della cospirazione come la tesi secondo cui dietro la morte di Charlie Kirk ci sarebbe Israele, o Nick Fuentes, uno che non esita a dire pubblicamente di considerare Hitler «cool» (quando ero giovane si sarebbe detto «un fico», scegliete voi la traduzione più aggiornata).

