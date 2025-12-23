Il motore di ricerca introduce una nuova modalità che permette di trasformare documenti e immagini in domande per l’intelligenza artificiale una scorciatoia che semplifica molto ma lascia qualche interrogativo aperto

Google ha introdotto una nuova funzionalità che consente di trasformare documenti e immagini in domande per l’intelligenza artificiale, offrendo una scorciatoia per semplificare le ricerche. Questa novità, visibile sulla homepage del motore di ricerca, rappresenta un aggiornamento utile, anche se lascia aperti alcuni aspetti da approfondire. Si tratta di un passo avanti verso un’interazione più diretta con le informazioni, mantenendo comunque alcuni interrogativi sul suo funzionamento e sulle potenzialità.

N ella homepage di Google, punto di riferimento e quasi icona pop della vita digitale, qualcosa è cambiato. Al posto della lente d'ingrandimento posta sulla barra bianca dove si chiede qualunque cosa, compare un segno "+", un dettaglio minimo che però racconta molto della direzione in cui si sta muovendo il motore di ricerca più usato al mondo. Non si tratta, infatti, di un semplice restyling, ma è un invito a interagire con Google in un modo diverso, più vicino chiaramente alle abitudini nate con l'intelligenza artificiale.

