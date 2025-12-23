Il morto è risorto | Napoli Conte e una Supercoppa che parla chiaro
Il Napoli conquista una Supercoppa importante, segnando una svolta nella stagione. Con l’intervento di Antonio Conte e una vittoria che parla chiaro, la squadra dimostra il suo carattere e la crescita. Zazzaroni analizza gli sviluppi e le implicazioni di questo successo, contribuendo a un dibattito che coinvolge tifosi e addetti ai lavori. Un risultato che, senza dubbio, lascia il segno nel panorama calcistico italiano.
"> «Lo so, è orribile». Ivan Zazzaroni lo ammette subito, senza giri di parole, aprendo un fondo che colpisce dritto al centro del dibattito. Il titolo è brutale, ma tremendamente efficace: perché racconta meglio di qualsiasi analisi la parabola del Napoli di Antonio Conte. Lo scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, firmando una riflessione che parte da novembre e arriva fino alla notte di Riyadh. Era l’inizio del mese, subito dopo la sconfitta di Bologna. Una partita persa male, una resa a metà, e soprattutto una frase che fece esplodere il caso: «Non voglio accompagnare il morto». 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Conte e la finale di Supercoppa: “Sono stato chiaro e sembra che non capite”. Con chi ce l’ha
Leggi anche: Brambati non sembra avere dubbi su Conte: «L’assenza dagli allenamenti è il segnale più chiaro. Ha capito che…». Poi parla del possibile addio
Napoli, il morto è risorto Il commento del Direttore Ivan Zazzaroni - facebook.com facebook
#Napoli, il morto è risorto Il commento del Direttore Ivan Zazzaroni x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.