Il modello Toscana con i Centri specialistici

In Toscana, il modello regionale dedicato all’amiloidosi cardiaca ha migliorato la diagnosi e la gestione della malattia. Attraverso una rete coordinata tra ospedali, centri specialistici e medici di base, sono stati riconosciuti e trattati più pazienti, garantendo un percorso più efficiente e appropriato. Questo approccio rappresenta un passo avanti nella cura della patologia, assicurando un supporto più tempestivo e mirato a chi ne ha bisogno.

In Toscana, l’amiloidosi cardiaca non è più una malattia invisibile. Negli ultimi anni, decine di pazienti sono stati finalmente riconosciuti e indirizzati verso cure adeguate, grazie a un modello regionale che unisce ospedali, centri specialistici e medici di base in una rete funzionante. Secondo il Registro regionale delle malattie rare, la forma più comune di amiloidosi cardiaca colpisce circa novanta persone per milione, mentre quella ereditaria interessa circa nove persone per milione. Il cuore del modello sono i Centri specialistici della Toscana: le cardiologie dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi di Firenze, dell’Azienda ospedaliero universitaria Pisana e dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese coordinano l’attività di neurologi, ematologi, medici di base e specialisti del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Dal territorio ai centri specialistici, il Policlinico rafforza la rete per lo studio delle malattie rare

Leggi anche: Maiori, apre il nuovo Polo Socio-Sanitario con dieci ambulatori specialistici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

PureLabs acquisisce Centro Medico Ponticello e rafforza la diagnostica in Toscana - Con l’operazione, PureLabs supera i target 2025 e consolida la propria leadership nazionale nella sanità ambulatoriale ... btboresette.com

"Centri medici specialistici più accessibili per le famiglie" - "La Toscana è una delle Regioni con migliori linee guida sulla demenza, ma servono centri di medicina specialistica accessibili in... lanazione.it

Centri medici specialistici: un punto di riferimento per il territorio - I centri medici specialistici sono oggi più che mai punti di riferimento importanti e complementari al SSN, per il territorio in cui operano, permettendo di accedere a prestazioni e cure in tempi ... ilgazzettino.it

Il nuovo spot dell'Olio Toscano IGP con Drusilla Foer

Massimiliano Ghimenti. . APPROVATO IL #BILANCIO 2026–2028 della #TOSCANA: SCELTE IN CONTROTENDENZA RISPETTO AL GOVERNO MELONI. NASCA UN MODELLO TOSCANA, PIÙ EQUO, SOSTENIBILE E VICINO AI TERRITORI. Nel video il mio - facebook.com facebook