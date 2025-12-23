Neuralink, l’azienda di Elon Musk, ha sviluppato un chip che ha permesso a un uomo affetto da Sla di recuperare parte della propria autonomia digitale. Questo progresso rappresenta un passo importante nel campo delle tecnologie assistive, offrendo nuove opportunità di comunicazione e gestione delle attività quotidiane per chi vive con questa malattia. Un risultato che apre spazi di speranza e innovazione nel settore biomedico.

Il chip di Neuralink, azienda biomedica fondata da Elon Musk, ha regalato a un uomo malato di Sla la possibilità di vivere in un modo migliore. Si chiama Jake Schneider, ha 35 anni ed è originario di Austin, in Texas. La malattia neurodegenerativa gli è stata diagnosticata nel febbraio 2022: da allora ha accusato un peggioramento progressivo e costante dei sintomi in particolare nella mobilità di braccia e mani. Attualmente Schneider è diventato il settimo paziente coinvolto nella sperimentazione clinica del chip di Musk. Grazie all’impianto cerebrale del dispositivo hi-tech, Jake è riuscito a riconquistare l’indipendenza nell’utilizzo di dispositivi elettronici, come riporta Neuralink in una nota sul suo caso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il “miracolo” natalizio di Musk: con Neuralink restituisce l’autonomia digitale a un malato di Sla

