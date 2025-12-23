il miracolo del presepe di greccio

Il presepe di Greccio, voluto da San Francesco nel 1223, rappresenta uno dei primi esempi di rappresentazione natalizia. Allestito in una grotta vicino a Greccio, in provincia di Rieti, questo presepe ha segnato una svolta nella tradizione cristiana, portando alla nascita di una consuetudine diffusa in tutto il mondo. La sua importanza storica e religiosa ne fa uno dei simboli più autentici del Natale.

AGI - Come un film senza attori protagonisti, solo comparse. È il presepe di Greccio voluto da Francesco d’Assisi la notte di Natale del 1223, allestito in una grotta a due chilometri dal paese del Reatino, uno dei tesori del Lazio. Nella sua ricostruzione della Natività, il Poverello non ha voluto rappresentare i soggetti principali: il Bambinello, la Madonna e nemmeno san Giuseppe. C’erano soltanto il bue, l’asino e la mangiatoia col fieno. Una assoluta novità. Già in precedenza, in altre chiese e anche all’estero il presepe era stato realizzato con sacerdoti-attori, magari ricordando le figure dell’Avvento su tavole dipinte da mostrare ai fedeli. 🔗 Leggi su Agi.it

