Il Ministero delle Infrastrutture dopo gli allarmi | Sbloccati 93 milioni per il Mose

Il Ministero delle Infrastrutture e dell'Interno ha comunicato che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha approvato lo sblocco di 93 milioni di euro per il Mose. Questa decisione rappresenta un passo importante per il proseguimento dei lavori e la tutela della sicurezza a Venezia. L'aggiornamento fornisce chiarimenti sui finanziamenti disponibili e sulle prossime fasi dell'intervento.

Si apprende dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Interno che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha approvato lo sblocco di 93.380.517,13 euro per Venezia, «finalizzate al pagamento delle somme dovute per sbloccare le prestazioni eseguite e contabilizzate nell'ambito delle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: 97 milioni dal Ministero per l'Autorità della Laguna e il Mose Leggi anche: Mancano 40 milioni, il Mose rischia il blocco delle attività Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Aeroporto di Crotone, continuità territoriale a rischio dopo il 2026: l’allarme del Comitato cit; Brugnaro sul Mose: «Fiducia nel governo, i fondi arriveranno»; L'allarme di Cna: «Un 2026 duro per l'Umbria, export in calo e occupazione ferma»; Breaking news infrastrutture – Natale, rincari record per aerei, treni e traghetti: l’allarme di Ciani sui costi dei biglietti. Haiti: dal Ministero della Sanità allarme colera - Il Ministero della Sanità pubblica e della Popolazione (Mspp) di Haiti ha lanciato l’allarme colera e una mobilitazione di emergenza nei comuni di Delmas, Pétionville e Cité Soleil, dopo la ... agensir.it Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il Decreto con le date dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti per l'anno 2026. Vuoi il calendario divieti in formato pratico, da portare sempre c - facebook.com facebook Concorso pubblico, per n.327 unità funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Scadenza 8 gennaio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.