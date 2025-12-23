Il Ministero del Turismo premia il Natale di Assisi | ' vinti' 300mila euro
Il Comune di Assisi annuncia con una nota che "il Ministero del Turismo ha premiato il progetto del Natale ad Assisi 2025, promosso dal Comune, con un finanziamento di 300mila euro in esito a bando pubblico a cui l'ente ha partecipato con successo". Si tratta, prosegue la nota, "di risorse legate.
