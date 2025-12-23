Il Ministero corre ai ripari Formati 7.800 insegnanti L’obiettivo è stabilizzarli

Il Ministero ha concluso il primo ciclo di formazione di 7.800 insegnanti di sostegno, realizzato da Indire, per garantire stabilità e supporto qualificato agli studenti con disabilità. I percorsi di specializzazione, iniziati il 20 dicembre e previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legge 71/2024, mirano a rispondere alle esigenze urgenti di personale qualificato, rafforzando il sistema di supporto educativo per gli alunni con bisogni speciali.

Si è concluso proprio in questi giorni il primo percorso formativo di Indire (istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa) dedicato ai docenti di sostegno: il 20 dicembre sono terminati i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legge 71 del 31 maggio 2024; l’obiettivo è sopperire all’urgente fabbisogno di insegnanti specializzati per il fondamentale supporto ai ragazzi con bisogni speciali. Le lezioni erano cominciate il primo agosto. Il percorso è stato impegnativo e intenso per migliaia di insegnanti di tutta Italia che sabato scorso sono arrivati al termine partecipando all’esame conclusivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

