Il Milan valuta Hugo Souza come possibile alternativa a Mike Maignan, in scadenza nel giugno 2024. Il portiere brasiliano, considerato un talento emergente, ha attirato l’interesse del club rossonero in vista di un eventuale rinnovo o sostituzione del titolare. La scelta si inserisce nel contesto di un’attenzione costante alla solidità tra i pali, con l’obiettivo di garantire continuità e affidabilità alla porta del Milan.

Di fronte ai continui tentennamenti per il rinnovo di Mike Maignan, in scadenza a giugno, il Milan sta valutando di blindare la propria porta pensando a Hugo Souza, nastro emergente del calcio brasiliano. E che Ancelotti ha fatto debuttare in vista dei prossimi Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Calciomercato Milan, chi è Hugo Souza? Scopriamo meglio il portiere brasiliano

Leggi anche: Milan, nome a sorpresa per il dopo Maignan: nel mirino un giovane portiere brasiliano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan, chi è Hugo Souza: il gigante brasiliano che ha riportato trofei al Corinthians; Milan, per il dopo Maignan sale Hugo Souza; Coppa del mondo di sci, Zabystran vince il SuperG maschile in Val Gardena. Terzo Franzoni; Napoli, Conte: Conta solo chi vince, le sconfitte mi hanno reso più cattivo. Il Napoli comanda? No.

Il Milan su Hugo Souza, il gigante brasiliano scartato dall’Europa: piace tanto per il dopo Maignan - Di fronte ai continui tentennamenti per il rinnovo di Mike Maignan, in scadenza a giugno, il Milan sta valutando di blindare la propria porta pensando ... fanpage.it