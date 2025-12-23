Il Milan su Hugo Souza il gigante brasiliano scartato dall'Europa | piace tanto per il dopo Maignan
Il Milan valuta Hugo Souza come possibile alternativa a Mike Maignan, in scadenza nel giugno 2024. Il portiere brasiliano, considerato un talento emergente, ha attirato l’interesse del club rossonero in vista di un eventuale rinnovo o sostituzione del titolare. La scelta si inserisce nel contesto di un’attenzione costante alla solidità tra i pali, con l’obiettivo di garantire continuità e affidabilità alla porta del Milan.
Di fronte ai continui tentennamenti per il rinnovo di Mike Maignan, in scadenza a giugno, il Milan sta valutando di blindare la propria porta pensando a Hugo Souza, nastro emergente del calcio brasiliano. E che Ancelotti ha fatto debuttare in vista dei prossimi Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
