Il Milan finalmente si è liberato di Origi | quanto gli ha versato da anni per non fare nulla

Il Milan ha ufficialmente concluso il rapporto con Divock Origi, il cui contratto, in scaden nel giugno 2024, è stato risolto dopo un anno e mezzo di inattività. Durante questo periodo, l’attaccante belga ha percepito ingenti somme senza contribuire alle prestazioni della squadra. La decisione segna la fine di un’epoca e apre nuovi scenari per il reparto offensivo del club.

Dopo un anno e mezzo di sparizione totale, Divock Origi ha firmato la risoluzione del contratto col Milan che sarebbe scaduto nel prossimo giugno: l'attaccante belga ha percepito una fortuna per non fare assolutamente niente. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

