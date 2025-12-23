Il Milan finalmente si è liberato di Origi | quanto gli ha versato da anni per non fare nulla

Il Milan ha ufficialmente concluso il rapporto con Divock Origi, il cui contratto, in scaden nel giugno 2024, è stato risolto dopo un anno e mezzo di inattività. Durante questo periodo, l’attaccante belga ha percepito ingenti somme senza contribuire alle prestazioni della squadra. La decisione segna la fine di un’epoca e apre nuovi scenari per il reparto offensivo del club.

Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, è finita tra Divock Origi ed il Milan. A sei mesi dalla scadenza è stata firmata finalmente la risoluzione del contratto. - facebook.com facebook

Finalmente comincia la Supercoppa italiana! Subito big match nella prima semifinale tra Napoli e Milan in diretta esclusiva su Italia 1 #sportmediaset #mediaset #napoli #milan #Supercoppa x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.