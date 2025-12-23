Nel corso del 2025 sono stati numerosi gli episodi di serie TV che hanno catturato l'attenzione, ma uno si distingue come il migliore dell'anno. Pur non appartenendo alle piattaforme più note, questo episodio ha riscosso consensi per la sua qualità e originalità. Una conferma di come, anche al di fuori dei grandi nomi, si possano creare contenuti di alto livello che lasciano un'impronta significativa nel panorama televisivo.

L'anno non è ancora finito, ma sappiamo già qual è ufficialmente il miglior episodio di una serie tv del 2025 e non appartiene ad alcun successo Netflix, Sky, Disney o Prime Video. E non è ifnita qui. Né Stranger Things né Pluribus, né alcuno degli altri grandi show acclamati dalla critica sono riusciti a conquistare l' onore assegnato dai fan tramite IMDB a Heated Rivalry, attualmente disponibile solo su Crave, ma che presto sarà possibile vedere anche in Europa distribuita in parte da HBO Max e in parte da Sky, perché questo titolo non solo contiene la migliore puntata degli ultimi 12 mesi, ma segna un record storico, essendo il secondo 10 su 10 di punteggio di sempre dopo Ozymandias di Breaking Bad. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il miglior episodio in una serie tv del 2025 non appartiene a nessuno dei titoli a cui stai già pensando

