Il metodo Trump nell’Artico

Il metodo Trump nell’Artico si riferisce alle strategie adottate durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump, spesso caratterizzate da approcci decisi e controversi. Recentemente, Jeff Landry, governatore della Louisiana e sostenitore della linea trumpiana, è stato nominato nuovo inviato speciale del presidente. Questa nomina evidenzia l’attenzione del governo statunitense verso le questioni strategiche e geopolitiche legate alla regione artica, un’area di crescente importanza internazionale.

Jeff Landry, repubblicano trumpiano, governatore della Louisiana, è diventato ieri l'ennesimo inviato speciale del presidente americano Donald Trump.

