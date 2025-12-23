Il messaggio di Natale del vescovo | Gesù contro la logica del profitto

Il messaggio di Natale del vescovo invita a riflettere sul significato più profondo di questa festa. In un periodo dominato dalla corsa al profitto e dalla frenesia commerciale, si ricorda che il vero senso del Natale risiede nella nascita di Gesù, un evento che invita alla solidarietà, alla semplicità e alla spiritualità. Anche tra luci e festeggiamenti, è importante riscoprire i valori che uniscono le persone e danno senso a questa ricorrenza.

Il Natale di Gesù è alle porte. Nonostante la frenesia di questi giorni, delle luci accese, dei negozi addobbati a festa, del piacere di ritrovarsi nel centro della città, dei paesi e dei piccoli borghi, ci sono tanti segni che rievocano il venire di Gesù oggi, nella nostra vita, nella storia presente. Lo testimoniano i tanti e bei presepi allestiti a Cesenatico, Gambettola, Roversano, Longiano, Case Missiroli e in tanti altri centri. Il Natale è una festa che coinvolge tutti, a prescindere dal credo. Lo testimonia il desiderio di celebrarlo in qualsiasi luogo e condizione: luoghi di fragilità come case per anziani, di cura, ospedali, ma anche nelle tante aziende presenti sul territorio che chiedono di celebrare il Natale di Gesù.

