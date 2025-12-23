Il Maxxi celebra Franco Battiato | l’antologia dedicata al grande artista siciliano tra cimeli e tracce di cultura

Dal 31 gennaio al 26 aprile 2026, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospita l’antologia dedicata a Franco Battiato. L’esposizione, all’interno dello Spazio Extra, propone una selezione di cimeli e tracce della sua esperienza artistica, offrendo un’occasione per conoscere e riflettere sul contributo del grande musicista e intellettuale siciliano. Un percorso che rende omaggio alla sua complessa e innovativa produzione culturale.

Dal 31 gennaio al 26 aprile 2026, lo Spazio Extra del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo accoglie un viaggio unico: Franco Battiato. Un'altra vita, una mostra-evento che celebra, a cinque anni dalla scomparsa, il genio umano e musicale di un artista senza eguali nella storia della musica italiana. Coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, a cura di Giorgio Calcara con Grazia Cristina Battiato è organizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare di Alessandro Nicosia in collaborazione con la Fondazione Franco Battiato.

