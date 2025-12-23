Il marito di Denise Ruggeri l'italiana morta durante una crociera sul Nilo | Doveva essere vacanza ma torno solo

Il marito di Denise Ruggeri, l'italiana deceduta in un incidente sul Nilo, ha dichiarato che la vacanza si è trasformata in un tragico ritorno solo. Ruggeri, 47 anni, insegnante abruzzese e volontaria per gli animali, è rimasta vittima dello scontro tra due navi da crociera. La notizia ha suscitato cordoglio e riflessioni sulla sicurezza delle crociere sul fiume.

Collisione sul Nilo: chi era Denise Ruggeri, l'italiana morta mentre era in crociera - La donna deceduta ieri a Luxor nella collisione tra due navi da crociera sul Nilo si chiamava Denise Ruggeri, aveva 47 anni ed era originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune in provincia ... ansa.it

Tragedia sul Nilo: Denise Ruggeri è morta davanti al marito, vigile del fuoco che ha prestato servizio ad Avezzano - Denise Ruggeri, 47 anni, originaria di Cagnano Amiterno, è la donna italiana morta nel drammatico scontro ... terremarsicane.it

«Sono sconvolto, sto tornando a casa da solo. Doveva essere una vacanza e invece piango la morte di mia moglie in modo assurdo». Queste le parole rilasciate al Centro da Adolfo Rocchi, marito di Denise Ruggeri, l’unica vittima del tremendo schianto tra du - facebook.com facebook

Collisione sul Nilo: chi era Denise Ruggeri, l'italiana morta mentre era in crociera. Era di un paese in provincia dell'Aquila, si trovava in vacanza in Egitto con il marito #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.