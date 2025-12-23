Il magico villaggio di Babbo Natale

Il Magico Villaggio di Babbo Natale, allestito presso la sala Biagi della Provincia in via Ricasoli 17, è aperto fino a domani. Organizzato dal comitato di Prato della Croce Rossa, offre un’opportunità di visita gratuita dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia in modo semplice e tranquillo, in un ambiente dedicato alle famiglie e ai più piccoli.

"Il Magico Villaggio di Babbo Natale" allestito alla sala Biagi della Provincia (via Ricasoli 17) dal comitato di Prato della Croce Rossa, resta aperto fino a domani (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, ingresso libero). Ad accogliere i più piccoli ci sarà Babbo Natale e potranno trasformarsi con il trucca bimbi, scattare foto ricordo nell'angolo selfie. Un'occasione per volare con la fantasia e far vivere ai più piccoli l'atmosfera più autentica delle Festività con quel tocco di magia che si trasforma in gioia e grandi sorrisi. Spazio anche agli acquisti solidali con ceste regalo e piante. Una sezione è dedicata all'abbigliamento in cashmere.

