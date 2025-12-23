Il Liverpool conferma l’intervento chirurgico per Alexander Isak dopo la frattura alla gamba contro il Tottenham

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Liverpool ha confermato che Alexander Isak, attaccante svedese, è stato sottoposto a intervento chirurgico a seguito della frattura alla gamba riportata durante la partita contro il Tottenham. L’infortunio si è verificato sabato scorso, e al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sui tempi di recupero. La società ha comunicato ufficialmente l’intervento, mantenendo un tono sobrio e professionale.

2025-12-23 00:53:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’attaccante svedese si è infortunato mentre segnava con i Reds contro il Tottenham Livepool ha confermato che l’attaccante Alexander Isak è stato operato per la frattura alla gamba riportata sabato contro il Tottenham Hotspur. Isak è entrato come sostituto per aprire le marcature per la squadra di Arne Slot nella vittoria per 2-1 al Tottenham Hotspur Stadium, ma è stato catturato da Micky van de Ven subito dopo aver colpito la palla. Il nazionale svedese ha tentato di continuare ma non è riuscito a continuare a giocare e alla fine è stato ritirato. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Leggi anche: Isak, costato al Liverpool 150 milioni, forse si è rotto la gamba contro il Tottenham

Leggi anche: ‘Ho mostrato la mia frustrazione e la settimana dopo mi allenavo con i bambini di Big Liverpool Saga di Alexander Isak, condivise in parallelo con l’ex Anfield Man

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

liverpool conferma l8217intervento chirurgicoLiverpool, che sfortuna Isak: frattura del perone e molti mesi di stop - Arriva il comunicato del club: l'attaccante, infortunatosi sabato contro il Tottenham nell'azione del suo gol, si è già operato ... msn.com

liverpool conferma l8217intervento chirurgicoShock Liverpool, per Isak è frattura del perone: stagione a rischio - Il Liverpool ha confermato che Alexander Isak è stato operato alla caviglia dopo il grave infortunio subito contro il Tottenham. eurosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.