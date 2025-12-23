Il Liverpool conferma l’intervento chirurgico per Alexander Isak dopo la frattura alla gamba contro il Tottenham
Il Liverpool ha confermato che Alexander Isak, attaccante svedese, è stato sottoposto a intervento chirurgico a seguito della frattura alla gamba riportata durante la partita contro il Tottenham. L’infortunio si è verificato sabato scorso, e al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sui tempi di recupero. La società ha comunicato ufficialmente l’intervento, mantenendo un tono sobrio e professionale.
2025-12-23 00:53:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’attaccante svedese si è infortunato mentre segnava con i Reds contro il Tottenham Livepool ha confermato che l’attaccante Alexander Isak è stato operato per la frattura alla gamba riportata sabato contro il Tottenham Hotspur. Isak è entrato come sostituto per aprire le marcature per la squadra di Arne Slot nella vittoria per 2-1 al Tottenham Hotspur Stadium, ma è stato catturato da Micky van de Ven subito dopo aver colpito la palla. Il nazionale svedese ha tentato di continuare ma non è riuscito a continuare a giocare e alla fine è stato ritirato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
