Il jolly che non ti aspettavi Corsa carattere e duttilità L’uomo chiave di Vanoli Parisi ora è fondamentale

Fabiano Parisi si conferma come elemento imprescindibile per Vanoli, grazie alla sua versatilità e determinazione. La sua capacità di adattarsi a ruoli diversi e la resilienza dimostrata nel tempo lo rendono un punto di riferimento fondamentale. Un talento che, nel corso delle stagioni, ha saputo emergere con costanza, confermando il suo ruolo di uomo chiave e valorizzando il suo contributo alla squadra.

Per tutti il migliore. E non è la prima volta. Fabiano Parisi ha scalato gerarchie. Complice una duttilità non comune e una resilienza che gli ha fatto attraversare momenti bui. Ma dentro si sé ha sempre saputo di poter essere utile a questa Fiorentina. Anzi, oggi forse più utile di tanti altri. Ma per raccontare la sua stagione è giusto fare un passo indietro. Estate a rincorrere una considerazione da parte di Pioli che non è mai arrivata. Anzi, a dispetto di un recente rinnovo del contratto si pensava che potesse lasciare la Fiorentina. E chissà, se la Lazio non avesse avuto il blocco del mercato, sarebbe potuta concretizzarsi una separazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

